Житель Канады Выиграл в лотерею $45,5 млн

Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи Lotto Max, он выиграл 60 млн канадских долларов, что равняется $45,5 млн.

Лотерейный билет куплен в провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщили представители организатора розыгрыша OLG. "Выпавшие номера — 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число — 30", — сообщили представители компании.

По правилам национальной лотереи, имя победителя должно быть обнародовано.

Как сообщало Накануне.RU,в прошлом году в США с разницей в день сорваны лотерейные джекпоты на 570 и 450 миллионов долларов