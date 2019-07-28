В Амурской области предложили ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнение

Руководство Амурской области предлагает ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения. По прогнозу синоптиков, на Приамурье надвигается очередной циклон с ливнями. По пессимистичным прогнозам, в зоне подтопления могу оказаться 1000 жилых домов.

Предложение о федеральном режиме ЧС внес министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Размер ущерба уже превысил 500 млн руб. Министр предложил обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ.

Министр также сообщил, что 29 июля в регион придет очередной циклон: ожидаются ливни на территории практически всей области.

Как сообщало Накануне.RU, в конце июня паводок начался в Иркутской области. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.