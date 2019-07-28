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Армия и ВПК За рубежом
рябков сергей алексеевич заместитель министра иностранных дел рф (2015) | Фото: Накануне.RU

МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД

Россия рекомендует Ирану воздерживаться от обострения конфликта вокруг ядерной сделки, несмотря на то, что он принял решение не выполнять все требования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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"Эта позиция, как я понимаю, остается в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов",— сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков "РИА Новости".

По его словам, мотивы иранской стороны понятны, но действия Тегерана "провоцирует те силы, которые хотят его полного слома" на обострение, и в первую очередь в Вашингтоне. "Поэтому иранцы должны проявлять ответственность. Как и все остальные",— заявил господин Рябков.

Напомним, ровно год назад президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из СВПД, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях соглашения.

Как сообщало Накануне.RU, Иран пообещал нанести США "удар в голову" в том случае, если американские власти предпримут конкретные силовые действия.

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МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД

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Теги: Сергей Рябков,  заседание совместной комиссии по сохранению иранской ядерной сделки,  СВПД,  МИД России,   Тегеран



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