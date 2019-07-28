Прокуратура сообщила подробности наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

Пешеходы, которые сегодня были сбиты автобусом на перекрестке улиц Токарей - Крауля в Екатеринбурге, переходили проезжую часть на красный сигнал светофора. Об этом сообщил водитель автобуса маршрута № 85, сообщили Как передает корреспондент Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло сегодня около 12 часов. Пострадали два пешехода, они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, обслуживает данный маршрут ЕМУП "Гортранс". Следователи изучают записи с видеорегистраторов и камер наблюдения для того, чтобы выяснить подробности происшествия.

Кроме того, будет установлено, когда проводился последний технический осмотр автобуса и был ли он исправен на момент выхода на линию.