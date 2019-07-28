19 Августа 2020
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хребет таганай (2011) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале появились пауки-волки

В национальном парке "Таганай" (Челябинская область) обнаружили паука-волка, передает корреспондент Накануне.RU.

Пауки-волки отличаются большим размером - 25 миллиметров. Они не опасны для людей, укус вызывает зуд, покраснение и сильная боль.

"Сходство с серыми хищниками есть: пауки-волки — одиночки. Они покидают свои норки ночью в поисках добычи, на которую охотятся. И паутину используют лишь для утепления жилища, а не как ловушку", – сообщают сотрудники "Таганая".


Всего в этом семействе насчитывается 2 тысячи 367 видов.

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На Южном Урале появились пауки-волки

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Теги: паук-волк, укус, Таганай



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