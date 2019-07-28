19 Августа 2020
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Экономика В бывшем СССР
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

В ЕАЭС могут утвердить единые акцизы на табак

Страны-участницы ЕАЭС могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия.
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Соглашение может быть подписано через полгода, оно предполагает, что с 2024 г. ставка акциза на сигареты составит €35 на 1000 штук.

Каждая страна может по своему усмотрению отклоняться от этой суммы на 20%, сообщают "Известия".

В России ставка акциза составляет не менее 2568 руб. за 1000 сигарет (или €36,5). В 2021 г. акциз увеличится до не менее 2778 рублей за 1000 штук. Подписание соглашения лишит Россию возможности повысить акциз.

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В ЕАЭС могут утвердить единые акцизы на табак

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Теги: ЕАЭС, акцизы на табак



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