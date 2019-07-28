19 Августа 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Пранкеры разыграли украинского генерала от имени Зеленского

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) от имени украинского президента Владимира Зеленского поговорил с главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей.
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Лексус поинтересовался, что происходит в регионе. В ответ Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Посетовав на блогеров, генерал сказал, что разбирается в ситуации, сообщает Страна.ua, в распоряжении которой оказалось аудио розыгрыша. "Зеленский" пригрозил Глуховере увольнением.

Ранее президент Украины потребовал уволить Глуховерю после видео, на котором генерал вызывает подразделение спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД.

Как сообщало Накануне.RU, российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) запрещен въезд на Украину.

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Пранкеры разыграли украинского генерала от имени Зеленского

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Теги: Лексус, Зеленский пранкер, Алексей Столяров



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