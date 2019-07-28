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Политика Москва
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в Москве

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в Москве. Данные приводит ГУ МВД по Москве, передает корреспондент Накануне.RU.
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В отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, сказали в управлении.

Ранее в полиции сообщали, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы.

Митинг не был согласован со столичными властями. В акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек.

Напомним, 20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выборы" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы до конца недели

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Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в Москве

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Теги: За допуск на выборы, митинг в москве, выборы в Мосгордуму



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Развитие сюжета:

Ранее 28.07.2019 20:40 Мск 600 задержанных участников несанкционированного митинга в столице не являются москвичами

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Ранее 27.07.2019 19:32 Мск На несанкционированном митинге в центре Москвы задержаны сотни человек

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