Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в Москве

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в Москве. Данные приводит ГУ МВД по Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

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В отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, сказали в управлении.

Ранее в полиции сообщали, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы.

Митинг не был согласован со столичными властями. В акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек.

Напомним, 20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выборы" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы до конца недели