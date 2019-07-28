В Москве убийца спрятал тело жертвы в чемодан

В Москве, в квартире жилого дома по улице Пырьева обнаружено тело девушки в чемодане. Она была убита, на теле найдены колото-резаные раны в области грудной клетки, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тело нашел арендодатель. Он сообщил полиции, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование по уголовному делу продолжается.