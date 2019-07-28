Ученые сообщили о сокращении разрыва зарплат богатых и бедных

Разница в заработке между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России уменьшилась с 34 в 2000 году до 13 раз. Об этом сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, это происходит благодаря сокращению в России численности сотрудников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума. Также на зарплаты влияет рост промышленного производства за последние 19 лет.

Ранее Росстат сообщил о росте зарплат в России, но реальные доходы населения продолжают сокращаться.