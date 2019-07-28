Дружественный Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока 2"

СМИ назвали имя американского сенатора, который препятствовал принятию пакета санкций против российского газопровода "Северный поток 2".

По данным Daily Beast, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол отложил рассмотрение проекта в комитете по иностранным делам Сената и отправил коллегам письмо с указанием слабых мест законопроекта. Среди них - отсутствие списка компаний, против которых будут введены санкции.

В нынешней редакции законопроект предполагает введение санкций против компаний из стран-союзников по НАТО и нейтральных стран в том случае, если они сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2" и финансируют проект.

Ранее "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску"Северного потока-2" в 2019 году. Ранее Штаты не смогли остановить строительство. По словам госсекретаря США Майка Помпео, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.