Метеорологи объяснили холод в России

В Россию проник с Северного полюса ультраполярный атмосферный поток, принесший холод, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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В это же время в Европе установилась жара. Причина - в волне горячего воздуха из Африки. Перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов. Столкновение холодного воздуха и теплого приводит к ливням, сообщает КП.

Как сообщало, Накануне.RU в Свердловской области на 28 и 29 июля объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град. Порывы ветра ускорятся до 25м/секунду.