Моор поздравил моряков с Днем ВМФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов военно-морского флота с праздником. Он отметил, что российский военный флот надежно и эффективно обеспечивает безопасность и защищает национальные интересы нашей страны, вносит весомый вклад в укрепление её обороноспособности.

"В этот день мы вспоминаем ратные подвиги наших отцов и дедов на морских рубежах в годы Великой Отечественной войны. Тюмень по праву гордится тем, что именно у нас строились легендарные торпедные катера «Комсомолец», на которых моряки героически сражались с врагом. Сегодня на страже морских границ России стоят и наши земляки. Не сомневаюсь, они доблестно несут боевую вахту, свято чтут традиции военно-морского флота и верны присяге. Этому способствует и многолетнее плодотворное сотрудничество Тюменской области со сторожевым кораблем Черноморского флота "Ладный", - напомнил глава региона.

Особые поздравления в этот день он направил ветеранам, которые с честью выполнили свой воинский долг, а теперь активно приобщают молодежь к богатой истории ВМФ.

"Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и новых успехов в вашей нелегкой службе на благо Отечества!" - завершил поздравление губернатор Тюменской области.