Глава Тюменского района рассказала сотне бизнесменов об инвестиционных возможностях

Глава Тюменского района Светлана Иванова пригласила предпринимателей и инвесторов региона развивать на территории свои бизнес-проекты. Около сотни бизнесменов и инвесторов приняли участие во встрече, организованной по инициативе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Глава администрации рассказала о безусловных преимуществах территории: развитая транспортная и коммунальная инфраструктуры (федеральные и областные трассы, аэропорт и железная дорога, газ и электросети), кадровая обеспеченность, большой рынок сбыта (население района прирастает каждый год и уже сейчас составляет 123,7 тысячи человек) и главное – готовые земельные участки для разного вида производства. На данный момент их 92, и все они включены в инвестиционный паспорт района, с которым легко можно ознакомиться.

По словам Светланы Ивановой, привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов – важные задачи для администрации Тюменского района. Своим опытом взаимодействия с местной властью при реализации инвестпроектов на встрече поделились руководители предприятий "Колос", "ТюменьАгро", "Ландис", "Окейч".

За пять лет объем инвестиций в основной капитал района составил более 22 млрд. рублей, уточнила глава района. Сегодня в реестре инвестиционных проектов Тюменского района 96 проектов, 15 из которых размещены на территориях индустриальных парков. Количество создаваемых при этом рабочих мест приближается к 3,5 тысячам.