За четыре месяца 2019 года скрининговые онкологические исследования прошли более 105 тысяч тюменцев

В Тюменской области за четыре месяца 2019 года скрининговые онкологические исследования прошли более 105 тыс. человек. Благодаря чему выявлено 206 случаев злокачественных новообразований и более тысячи случаев фоновых предраковых заболеваний, говорится в материалах департамента здравоохранения Тюменской области.

Таким образом в Тюменской области решаются задачи, которые ставит нацпроект "Здравоохранение". Региональная составляющая проекта направлена на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. На решение этой задачи нацелены все ресурсы медучреждений Тюменской области, которые активно проводят онкологические скрининги, в том числе консультационно-диагностического центра "Эндос".

За половину текущего года в центре провели почти десять тысяч эндоскопических исследований и больше тысячи КТ легких. Выявлено более 150 случаев злокачественных новообразований, в 9% из них – предраковые состояния. Больше всего (около восьми тысяч) было сделано исследований слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта, что позволило обнаружить 641 случай предраковых состояний и 20 злокачественных опухолей. При проведении компьютерной томографии легких "рак" диагностировали у 46 пациентов.

"Участвуя в региональном проекте, мы выполняем важную миссию по укреплению общественного здоровья. Ведь, как известно, чем раньше заметишь проблему со здоровьем, тем проще ее решать", – говорит главный врач консультационно-диагностического центра "Эндос" Дмитрий Бутов.

В Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в РФ. В нее включены маммография, анализ крови на ПСА, компьютерная томография легких, анализ кала на скрытую кровь, эндоскопический скрининг.