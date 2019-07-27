Лидер группы "Люмен" поддержал борьбу за сквер и посвятил уральцам песню

Группа "Люмен" во время выступления на фестивале "Старый Новый рок" поддержала екатеринбуржцев в борьбе за сквер, передает корреспондент Накануне.RU.

Солист Рустем Булатов заявил, что в этой истории было много личного, без политики и отрицательного отношения к православию, и произошло все потому, что инициаторы строительства посягнули на место, которое народ любил.

"Мне приятно, что люди вышли и смогли отстоять свою точку зрения. Этого очень не хватает в нашей стране", - сказал Булатов.

Он посвятил уральцам песню со словами: "Всё, что нужно им - чтоб ты. Замолчал, ослеп, забыл. Потому что не простят. То, что ты им не простил".

Булатов заявил, что сейчас помощь нужна Шиесу, где пытаются построить "огромную помойку" и свозить отходы со всей России. "Люди вышли, но им не хватает внимания и поддержки. Помогите им, вы знаете, что нужно делать".