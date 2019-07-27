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Политика Москва
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Оппозиционеры подставляют москвичей под жесткую реакцию полиции на Тверской

Сегодня в центре Москвы на Тверской улице проходит незаконный митинг, организованный кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму из-за перебора бракованных подписей в свою поддержку и других преступных махинаций. Они призывают сторонников выходить на улицы столицы и устраивать бесчинства, чтобы спровоцировать сотрудников правопорядка. Но все противоправные действия агрессивных активистов, подвергающих опасности жизни и здоровье москвичей, полиция будет жестко пресекать, а их самих задерживать.

Основываясь на опыте предыдущих несогласованных митингов, оппозиционеры, управляющие процессом как «серые кардиналы», пойдут на всё, лишь бы устроить массовые беспорядки. Так, на последних незаконных акциях зажигались дымовые шашки и это, несмотря на то, что рядом находились дети.

Сотрудники правопорядка действуют спокойно и адекватно реагируют на все провокации, заранее заготовленные последователями кандидатов-неудачников, устроивших данное сборище. Координирует работу полиции начальник Главного управления МВД Олег Баранов. К слову, пятеро дебоширов, мешавших работе представителей правопорядка и обеспечению безопасности москвичей, оказались задержаны.

В очередной раз так называемая оппозиция предпочла устроить провокации вместо того, чтобы пойти на диалог, как это принято в демократическом обществе, на которое они, почему-то ссылаются, но тотально игнорируют все его принципы.

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Оппозиционеры подставляют москвичей под жесткую реакцию полиции на Тверской

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Теги: митинг оппозиции 27 июля, тверская, полиция, задержания



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