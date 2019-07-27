18 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Задержания в палаточном лагере &quot;Школа патриотического действия&quot; (2019) | Фото:t.me/adirect

В Подмосковье задержали участников "Школы патриотического действия"

В палаточный лагерь "Школа патриотического действия" под Ногинском нагрянули полицейские и сотрудники Центра Э.

По данным телеграмм-канала "Прямое действие", задержаны более 80 человек из разных организаций: партия "Другая Россия", Идентаристы России, Евразийский союз молодежи, Коммунисты России.

Задержания в палаточном лагере "Школа патриотического действия"(2019)|Фото:t.me/adirect

Отмечается, что полиция прервала проведение лекции. Задержанных увозят в первый отдел полиции Ногинска.

Как сообщила ОВД-Инфо одна из задержанных, сначала сотрудники полиции сказали, что активистов "пробьют по базам и отпустят". А затем объявили, что их палаточный лагерь препятствует проведению детского праздника.

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В Подмосковье задержали участников "Школы патриотического действия"

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Теги: палаточный лагерь, центр "э", активисты, задержания



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