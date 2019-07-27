В Подмосковье задержали участников "Школы патриотического действия"

В палаточный лагерь "Школа патриотического действия" под Ногинском нагрянули полицейские и сотрудники Центра Э.

По данным телеграмм-канала "Прямое действие", задержаны более 80 человек из разных организаций: партия "Другая Россия", Идентаристы России, Евразийский союз молодежи, Коммунисты России.

Отмечается, что полиция прервала проведение лекции. Задержанных увозят в первый отдел полиции Ногинска.

Как сообщила ОВД-Инфо одна из задержанных, сначала сотрудники полиции сказали, что активистов "пробьют по базам и отпустят". А затем объявили, что их палаточный лагерь препятствует проведению детского праздника.