На несанкционированном митинге в центре Москвы задержаны сотни человек

В Москве возле мэрии на Тверской улице и в Столешниковом переулке прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

По последним данным "ОВД-Инфо", задержаны 696 человек.

МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. "Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство уточнило, что в акции участвуют порядка 3,5 тыс. человек.

Напомним, в ГУ МВД по городу Москва предупреждали о незаконности субботней акции. Отмечалось, что полиция, помимо обеспечения безопасности, настроена жестко пресекать любые провокации.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможных провокациях" и отметил, что порядок в городе во время акции "будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выбор" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы до конца недели.