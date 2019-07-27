18 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

На несанкционированном митинге в центре Москвы задержаны сотни человек

В Москве возле мэрии на Тверской улице и в Столешниковом переулке прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

По последним данным "ОВД-Инфо", задержаны 696 человек.

МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. "Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство уточнило, что в акции участвуют порядка 3,5 тыс. человек.

Напомним, в ГУ МВД по городу Москва предупреждали о незаконности субботней акции. Отмечалось, что полиция, помимо обеспечения безопасности, настроена жестко пресекать любые провокации.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможных провокациях" и отметил, что порядок в городе во время акции "будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выбор" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы до конца недели.

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На несанкционированном митинге в центре Москвы задержаны сотни человек

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Теги: митинг, москва, оппозиция



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Ранее 28.07.2019 10:07 Мск Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в Москве

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