Юристу Соболь Помазуеву грозит пять лет тюрьмы за угрозы расправой членам московского горизбиркома

Адвокат Любови Соболь Александр Помазуев в здании Мосгоризбиркома угрожал сотрудникам комиссии расправой. Юрист опустился до угроз судом Линча, что грозит ему уголовным преследованием по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

В пятницу, 26 июля, в здании МГИК состоялось рассмотрение апелляции Соболь на отказ в регистрации на выборы. По итогу заседания жалобу отклонили: у «юриста» ФБК нашли 725 недействительных и сфальсифицированных подписей и ошибки в документах. Выяснилось, что она неправильно указала данные о недвижимости за границей.

Помазуев на повышенных тонах попытался оспорить решение комиссии и пригрозил ее членам расправой.

«С вами будет разбираться суд Линча», - заявил Помазуев.

Подобным тоном адвокат, в компетенции которого можно усомниться, разговаривал в Мосгоризбиркоме и раньше. Например, 16 июля, когда комиссия забраковала несколько сотен подписей Соболь, Помазуев стал кричать на членов комиссии, нецензурно сравнив государственный орган с борделем.

Любови Соболь накануне окончательно отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Ранее у нее нашли многочисленные ошибки при сборе подписей: проставление автографов за умерших или несуществующих людей, подделка подписных листов. Соболь пыталась надавить на Мосгоризбирком и главу ЦИК Эллу Памфилову, пытаясь спровоцировать ее прийти на митинг.

«Юрист» ФБК также призывала выходить москвичей на акцию, которая не согласована с мэрий столицы. За это она стала фигурантом уголовного дела по статье 141 УК РФ о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Вчера в ГУ МВД по городу Москва предупреждали о незаконности субботней акции. Полиция, помимо обеспечения безопасности, настроена жестко пресекать любые провокации.