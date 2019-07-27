В Киеве состоялся 300-тысячный крестный ход канонической УПЦ

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
крестный ход УПЦ, Киев (2019) | Фото: канал &quot;Интер&quot;

В Киеве состоялся 300-тысячный крестный ход канонической УПЦ

В Киеве состоялся крестный ход канонической УПЦ по случаю Дня Крещения Руси, который Церковь отмечает завтра, в день памяти св. равноап. князя Владимира. Прямую трансляцию крестного хода вели несколько украинских телеканалов. В нем приняли участие до 300 тыс. верующих, сообщил председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).
Читайте также:

По его оценкам, в этом году численность крестного хода еще больше, чем в предыдущем, когда сообщалось примерно о 250 тыс. участниках. Пять лет назад крестный ход собрал всего около 30 тыс. человек, а до госпереворота в Киеве было еще меньше. Однако давление властей на Церковь только сплjтило верующих, для которых крестный ход стал своего рода маршем протеста против государственного вмешательства в церковную жизнь.

В полиции сообщили о 100 тыс. участников, но в предыдущие годы украинские власти сильно занижали численность крестного хода УПЦ и, напротив, увеличивали у раскольников. Так, в прошлом году там минимум в 10 раз занизили численность крестного хода УПЦ, оценив его всего в 20 тыс. участников.

Как и год назад, главным событиями вокруг крестного хода были возможное противодействие властей и провокации неонацистов. Ни того, ни другого практически не было. Мероприятие прошло мирно, ни о каких стычках не сообщается.

Отметим, что у украинского президента Владимира Зеленского не делали никаких заявлений относительно его поддержки или участия в любых торжествах по случаю Дня Крещения Руси. Завтра свои крестные ходы проведут раскольнические организации - "единая церковь" и "киевский патриархат". Любопытно, какое количество своих сторонников они соберут и будет ли задействован админресурс.

крестный ход УПЦ, Киев(2019)|Фото: канал "Интер"

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Киеве состоялся 300-тысячный крестный ход канонической УПЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, УПЦ, церковь, православие, крестный ход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети