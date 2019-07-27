В Киеве состоялся 300-тысячный крестный ход канонической УПЦ

В Киеве состоялся крестный ход канонической УПЦ по случаю Дня Крещения Руси, который Церковь отмечает завтра, в день памяти св. равноап. князя Владимира. Прямую трансляцию крестного хода вели несколько украинских телеканалов. В нем приняли участие до 300 тыс. верующих, сообщил председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

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По его оценкам, в этом году численность крестного хода еще больше, чем в предыдущем, когда сообщалось примерно о 250 тыс. участниках. Пять лет назад крестный ход собрал всего около 30 тыс. человек, а до госпереворота в Киеве было еще меньше. Однако давление властей на Церковь только сплjтило верующих, для которых крестный ход стал своего рода маршем протеста против государственного вмешательства в церковную жизнь.

В полиции сообщили о 100 тыс. участников, но в предыдущие годы украинские власти сильно занижали численность крестного хода УПЦ и, напротив, увеличивали у раскольников. Так, в прошлом году там минимум в 10 раз занизили численность крестного хода УПЦ, оценив его всего в 20 тыс. участников.

Как и год назад, главным событиями вокруг крестного хода были возможное противодействие властей и провокации неонацистов. Ни того, ни другого практически не было. Мероприятие прошло мирно, ни о каких стычках не сообщается.

Отметим, что у украинского президента Владимира Зеленского не делали никаких заявлений относительно его поддержки или участия в любых торжествах по случаю Дня Крещения Руси. Завтра свои крестные ходы проведут раскольнические организации - "единая церковь" и "киевский патриархат". Любопытно, какое количество своих сторонников они соберут и будет ли задействован админресурс.