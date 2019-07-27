У "Вилга - 35" отказал двигатель. Лайнер приземлился между деревнями Климово и Тимофеево. Пилот и пассажирка были доставлены в больницу.

В июне легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Солнечногорске.

СМИ пишут, что пилот и пассажир погибли.

ЧП произошло в деревне Подмоклово , сообщает ГУ МЧС по региону. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

В подмосковном городском округе Серпухов в реку Оку упал легкомоторный самолет.

В Подмосковье легкомоторный самолет упал в реку





