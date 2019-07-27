В Подмосковье легкомоторный самолет упал в реку
В подмосковном городском округе Серпухов в реку Оку упал легкомоторный самолет.
ЧП произошло в деревне Подмоклово, сообщает ГУ МЧС по региону. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.
СМИ пишут, что пилот и пассажир погибли.
В июне легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Солнечногорске.
У "Вилга - 35" отказал двигатель. Лайнер приземлился между деревнями Климово и Тимофеево. Пилот и пассажирка были доставлены в больницу.