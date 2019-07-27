В Шереметьево объяснили огромные очереди на входе

В московском аэропорту Шереметьево образовалась очередь на вход в один из терминалов.

Это произошло из-за большого потока одновременно прибывших на вылет людей, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. Там заверили, что ситуация нормализовалась в течение 15 минут.

Ранее в сети появилось видео, снятое у входа в один из терминалов в аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, что у дверей собрались десятки людей с чемоданами, при этом очередь практически не двигается.

Напомним, в начале июня в аэропорту начался багажный коллапс.

5 июля стало известно об увольнении руководства компании "Шереметьево Хэндлинг" – "дочки" Шереметьево, занимающейся обслуживанием багажа. По данным прокуратуры, заведено уже 38 административных дел по случаям задержки багажа.

Минтранс ожидает, что ситуация с обработкой багажа в "Шереметьево" нормализуется к 15 августа.