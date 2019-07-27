Патологоанатом в морге расстрелял башкирца, пришедшего за телом жены

В Башкирии врач-патологоанатом применил оружие, чтобы остановить мужчину, который пришел в морг пьяным и потребовал отдать труп умершей супруги.

Как сообщают "Вести-Башкортостан", инцидент произошел в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.

В ходе потасовки медик три раза выстрелил в 50-летнего мужчину из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями. Полиция начала проверку.

В мае сообщалось, что под Воронежем подрались заведующий хирургическим отделением и врач-хирург.

Инцидент произошел в конце апреля в Семилукской районной больнице на глазах у пациентов. По некоторым данным, конфликт случился из-за распределения должностных обязанностей.