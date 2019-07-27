На Свердловскую область надвигаются грозы, град и шквалистый ветер

В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение.

По данным МЧС, 28-29 июля в регионе ожидаются грозы, дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.

На прошлой неделе в регионе также бушевала непогода, действие штормового предупреждения было продлено до 22 июля.

20 июля в Екатеринбурге прошла сильная гроза. Ливень затопил улицы Шефская и Тверитина. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный. Несколько автомобилей не смогли проехать: заглохли в стихийно образовавшемся "море". Им потребовалась помощь эвакуаторов.

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет