18 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО В России
гроза молния туча (2010) | Фото: zlngrd.ru

На Свердловскую область надвигаются грозы, град и шквалистый ветер

В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение.

По данным МЧС, 28-29 июля в регионе ожидаются грозы, дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.

На прошлой неделе в регионе также бушевала непогода, действие штормового предупреждения было продлено до 22 июля.

20 июля в Екатеринбурге прошла сильная гроза. Ливень затопил улицы Шефская и Тверитина. Похожая ситуация сложилась в микрорайоне Компрессорный. Несколько автомобилей не смогли проехать: заглохли в стихийно образовавшемся "море". Им потребовалась помощь эвакуаторов.

Также в различных районах города сильный ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов, как на прилет, так и на вылет

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На Свердловскую область надвигаются грозы, град и шквалистый ветер

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Теги: штормовое предупреждение, свердловская область



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