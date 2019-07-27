18 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Губернатор онлайн, переселение жителей Югры из ветхого жилья, Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Команда Югры разрабатывает принципиально новые инструменты реализации нацпроектов

В Ханты-Мансийске сегодня, 27 июля, проходит семинар-совещание по реализации национальных проектов в формате "Команда Югры".

По итогам сессии будет разработано не менее 12 новых решений, направленных на продвижение национальных проектов, максимальную вовлеченность жителей региона в реализацию проектов и организацию общественного контроля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Югры.

"Наш округ участвует в 11 национальных проектах. В их состав входит 53 региональных проекта. И именно поэтому сегодняшняя встреча должна стать для каждого из нас точкой перехода от идей, замыслов к конкретному потребителю. Все наши решения должны быть направлены на интересы каждой югорской семьи, каждого югорчанина", – нацелила участников семинара губернатор Наталья Комарова.

В первой части семинара его участники померились знаниями национальных проектов в ходе соответствующего тематического квеста. Так, например, команде "Жилье и городская среда", в состав которой вошла глава региона, предстояло построить лавочку и покрасить крыльцо на территории центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.

Во второй части мероприятия проектными командами будут сгенерированы практики по продвижению национальных проектов, общественному контролю, которые по завершении мероприятия они представят Наталье Комаровой.

Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ – одним из первых регионов России запустил работу по реализации национальных проектов в виде разноуровневых стратегических сессий "Югра-2024".

В целом на реализацию нацпроектов на территории ХМАО в 2019 году из всех источников финансирования направлен 41 миллиард рублей.

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Команда Югры разрабатывает принципиально новые инструменты реализации нацпроектов

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Теги: наталья комарова, национальные проекты



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