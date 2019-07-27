"Они живут здесь и сейчас". Шумков надеется, что бизнес забудет про эпоху "оффшорного капитализма"

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, касающийся социальной ответственности бизнеса в регионе, отметил, что вкладывание средств в территории - это воля каждого.

"Очень хорошая традиция, когда в годы российского купечества было понятие меценатства. Когда люди понимали, что они живут здесь и сейчас и никто никуда не убегает. К сожалению, за последние 30 лет возник такой оффшорный капитализм, когда люди живут и зарабатывают деньги в одном месте, а вкладывать пытаются в другом месте. Вот это не очень правильно", - отметил Шумков.

Он также надеется на то, что и в других муниципалитетах "потихонечку будет развиваться точно такой же подход".

"В этом году из внебюджетных источников, в том числе и из частного бизнеса, в ремонт социальных объектов и в благоустройство социальной инфраструктуры вкладывают более 700 млн руб. Я полагаю, что до конца года сумма дойдет до 1 млрд руб. Это как раз такой подход, когда мы все, всем миром, строим и развиваем нашу область", - сообщил Вадим Шумков.

27 июля он приехал на юбилей Частоозерского района - в этом году муниципалитет отмечает свое 95-летие. Градообразующим предприятием является мясокомбинат "Велес", который вложил в развитие района огромные деньги. Здесь есть свой кинотеатр, новая школа, детский сад, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Вадим Шумков также добавил, что Частоозерский район - это самостоятельное муниципальное образование.

"Тут вопрос совместной работы. В этом году мы уже увеличили объемы дорожного ремонта, на следующий год еще в три раза увеличим. Также мы договорились, что отремонтируем Центральную районную больницу и сделаем для нее вертолетную площадку для экстренной эвакуации больных. В этом году прямо в центре Частоозерья будет начато строительство нового культурного центра, порядка 100 млн руб. выделяет областной бюджет без поддержки Федерации", - отметил глава региона.