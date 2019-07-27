18 Августа 2020
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Тополь-М, ракеты, МБР (2014) | Фото: Минобр РФ

После запуска ракеты "Тополь" соцсети заполнили фото ее следа в небе

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь".

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообащет Минобороны России.

Пуск состоялся 26 июля, передает ТАСС. В соцсетях сообщают, что след от ракеты был виден в небе во всех южных регионах России. Пользователи выкладывают множество фотографий и видеозаписей.

В прошлом году сообщалось, что в России не исключают возможности запуска спутников с помощью межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Тополь" в будущем.

Баллистическая ракета РС-12М "Тополь" была запущена в серийное производство в 1984 году, спустя два года принята на вооружение. Сейчас таких ракет на вооружении осталось около 70. Их постепенно заменяют "Тополь-М".

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После запуска ракеты "Тополь" соцсети заполнили фото ее следа в небе

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Теги: ракета тополь, фотографии, капустин яр



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