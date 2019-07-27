18 Августа 2020
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флаги США Украина (2012) | Фото: moscowfacts.ru

США определяют будущего премьера Украины и ставят условия

Союз блогеров Украины обнародовал копию письма регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, из которого следует, что США принимают активное участие в определении фигуры будущего премьера Украины. Письмо датировано еще 4 апреля, и в нем говорится о том, что с главой МВД Арсеном Аваковым имеются договоренности о назначении его на пост премьера.
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Кахконен призвала Волкера оказать Авакову помощь, поскольку он будет гарантом возвращения кредитов, которые получила Украина.

Представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач назвал письмо "фальшивкой". Это же сделала и Кахконен.

Однако то, что "США на Украине надолго", признавал сам Волкер. И ряди ли они будут безучастно смотреть на назначение премьер-министра. На днях на Украину приезжал Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Издание "Страна" пишет о том, что США требуют назначить премьером человека, в значительной степени независимого от президента Владимира Зеленского и зависимого от США.

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет видеть премьером подконтрольного ему 35-летнего Алексея Гончарука - нынешнего замглавы Офиса президента. Но США это не нравится. Они хотели бы видеть премьером Айвараса Абромавичюса, бывшего министра экономики Украины (2014-2016), недавно назначенного Зеленским главой Набсовета "Укроборонпрома", или заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована. Пока идут торги, и не исключено, что премьером станет компромиссная фигура.

Депутат Рады Игорь Попов, который также входит в группу по межпарламентскими связям с США, считает, что Волкер приехал прощупывать почву на предмет того, насколько новое большинство в Раде готово принимать спорные для украинского общества законы.

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, избранный в Раду по списку "Оппозиционной платформы – за жизнь", обращает внимание на то, что Сондленд - один из спонсоров избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

"Впервые имя Гордона Сондленда неожиданно всплыло в контексте американо-украинских отношений в начале июня, когда в рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский вдруг оказался в резиденции посла на ужине за одним столом с зятем Трампа Джаредом Кушнером. У 45-го президента США в целом в порядке вещей поручать важные вопросы доверенным лицам, независимо от формальных должностей, которые они занимают. Волкер не входит в число доверенных лиц Трампа, и потому, очевидно, щекотливые вопросы в диалоге с Киевом теперь поручили курировать американскому послу в Брюсселе. Допускаю, что и в Киеве Сондленд появился не зря: это намек от американской администрации на желание увидеть продолжение по так называемому делу Байдена", – сказал Волошин.

По его мнению, Зеленскому дали понять, что, пока в Вашингтоне не увидят прогресса по этому делу, визит Зеленского в США не состоится. Имеется в виду расследование вмешательства украинских властей в американские выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Напомним, в мае личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что украинские власти помогали демократам. И отменил свой визит в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского.

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США определяют будущего премьера Украины и ставят условия

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Теги: Украина, США



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