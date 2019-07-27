США определяют будущего премьера Украины и ставят условия

Союз блогеров Украины обнародовал копию письма регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, из которого следует, что США принимают активное участие в определении фигуры будущего премьера Украины. Письмо датировано еще 4 апреля, и в нем говорится о том, что с главой МВД Арсеном Аваковым имеются договоренности о назначении его на пост премьера.

Кахконен призвала Волкера оказать Авакову помощь, поскольку он будет гарантом возвращения кредитов, которые получила Украина.

Представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач назвал письмо "фальшивкой". Это же сделала и Кахконен.

Однако то, что "США на Украине надолго", признавал сам Волкер. И ряди ли они будут безучастно смотреть на назначение премьер-министра. На днях на Украину приезжал Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Издание "Страна" пишет о том, что США требуют назначить премьером человека, в значительной степени независимого от президента Владимира Зеленского и зависимого от США.

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет видеть премьером подконтрольного ему 35-летнего Алексея Гончарука - нынешнего замглавы Офиса президента. Но США это не нравится. Они хотели бы видеть премьером Айвараса Абромавичюса, бывшего министра экономики Украины (2014-2016), недавно назначенного Зеленским главой Набсовета "Укроборонпрома", или заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована. Пока идут торги, и не исключено, что премьером станет компромиссная фигура.

Депутат Рады Игорь Попов, который также входит в группу по межпарламентскими связям с США, считает, что Волкер приехал прощупывать почву на предмет того, насколько новое большинство в Раде готово принимать спорные для украинского общества законы.

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, избранный в Раду по списку "Оппозиционной платформы – за жизнь", обращает внимание на то, что Сондленд - один из спонсоров избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

"Впервые имя Гордона Сондленда неожиданно всплыло в контексте американо-украинских отношений в начале июня, когда в рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский вдруг оказался в резиденции посла на ужине за одним столом с зятем Трампа Джаредом Кушнером. У 45-го президента США в целом в порядке вещей поручать важные вопросы доверенным лицам, независимо от формальных должностей, которые они занимают. Волкер не входит в число доверенных лиц Трампа, и потому, очевидно, щекотливые вопросы в диалоге с Киевом теперь поручили курировать американскому послу в Брюсселе. Допускаю, что и в Киеве Сондленд появился не зря: это намек от американской администрации на желание увидеть продолжение по так называемому делу Байдена", – сказал Волошин.

По его мнению, Зеленскому дали понять, что, пока в Вашингтоне не увидят прогресса по этому делу, визит Зеленского в США не состоится. Имеется в виду расследование вмешательства украинских властей в американские выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Напомним, в мае личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что украинские власти помогали демократам. И отменил свой визит в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского.