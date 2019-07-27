НТВ потребовал удалить из Сети трейлер своего "Чернобыля"

Из-за жалоб телеканала НТВ трейлер российского сериала "Чернобыль" удаляют из Сети. Об этом сообщает издание TJ, которое также получило жалобу.

Телеканал предупредил блогеров, опубликовавших трейлер, о нарушении авторских прав. По информации TJ, НТВ грозит подать на издание в суд в случае, если ролик не будет удален.

Отмечается, что телеканал считает трейлер "рабочим материалом" и выступает против его распространения.

Как сообщал TJ, российский сериал про Чернобыль должен выйти в 2019 году, но на НТВ не уточняют дату премьеры. В главной роли занят актер Игорь Петренко ("Водитель для Веры", "Тарас Бульба"). Судя по всему, у этого проекта будет детективная концепция и даже оригинальная версия – следователь контрразведки ищет агента ЦРУ, который готовит взрыв на атомной электростанции.

Авторы проекта рассказали, что, как и американцы, много работали над аутентичностью быта. Съемки российского "Чернобыля" прошли летом 2018 года в белорусских городах - в списке Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно.