На вечеринке спортсменов на ЧМ в Кванджу обрушился балкон, есть жертвы

ЧП произошло на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Во время вечеринки рухнул внутренний балкон в ночном клубе Coyote Ugly рядом с деревней участников соревнований.

Погибли двое корейцев (не спортсмены). 17 человек получили ранения. Среди пострадавших – девять участников чемпионата мира из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов.

Россиян на вечеринке не было, пишет "Чемпионат".

Уточняется, что сборная США отмечала победу женской ватерпольной команды над Испанией в финале чемпионате мира.

По данным спасателей, балкон был построен незаконно и рухнул от перегрузки.

В пострадавшем ночном клубе в момент и находилось около 370 человек (из них – более ста на балконе). Большая часть из них была организовано эвакуирована.