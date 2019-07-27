Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

Минобороны России назвало абсолютной ложью сообщение МИД Румынии о задержании кораблей с российской бронетехникой.

По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров. Однако Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку по Дунаю российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что подобные заявления - "абсолютная ложь", Россия не направляла никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию об ударе воздушно-космических сил по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в провинции Идлиб.

Заявления о бомбардировке гражданского объекта распространяла организация "Белые каски", финансируемой США и Великобританией. В Минобороны назвали их фейком и подчеркнули, что авиация ВКС России не выполняла в этом районе никаких заданий.