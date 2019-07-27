18 Августа 2020
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Политика За рубежом
Киевский бронетанковый завод, Т-72Б (2014) | Фото: armor.kiev.ua

Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

Минобороны России назвало абсолютной ложью сообщение МИД Румынии о задержании кораблей с российской бронетехникой.

По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров. Однако Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку по Дунаю российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что подобные заявления - "абсолютная ложь", Россия не направляла никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию об ударе воздушно-космических сил по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в провинции Идлиб.

Заявления о бомбардировке гражданского объекта распространяла организация "Белые каски", финансируемой США и Великобританией. В Минобороны назвали их фейком и подчеркнули, что авиация ВКС России не выполняла в этом районе никаких заданий.

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Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

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Теги: румыния, минобороны, военная техника



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