18 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
МЧС, спасатель, катер (2017) | Фото:ГУ МЧС России по Курганской области

В Свердловской области подросток из детского дома утонул во время экскурсии

В Алапаевском районе Свердловской области утонул подросток, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днем 26 июля на реке Реж, в районе села Арамашево.

12-летний мальчик находился на экскурсии с группой детей из детского дома и вожатым.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее на Южном Урале утонул 8-летний мальчик. Несчастный случай произошел вечером 18 июля на озере Большой Бугодак. По предварительным данным, ребенок купался в водоеме со сверстником.

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В Свердловской области подросток из детского дома утонул во время экскурсии

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Теги: подросток, река реж



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