США потребовали от россиянина Винника, арестованного в Греции, $100 миллионов

США требуют от гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий иск. Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Винник был арестован в Греции по запросу США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. При этом экстрадиции Винника добиваются как Россия, так и США. Запрос американской стороны удовлетворил суд города Салоники, однако окончательное решение министр юстиции Греции еще не принял.

В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. Сообщалось, что это может быть связано с причастностью "влиятельных лиц" к отмыванию средств через криптовалюты.