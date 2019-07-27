США потребовали от россиянина Винника, арестованного в Греции, $100 миллионов

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
(2017) | Фото: AP

США потребовали от россиянина Винника, арестованного в Греции, $100 миллионов

США требуют от гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий иск. Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Винник был арестован в Греции по запросу США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. При этом экстрадиции Винника добиваются как Россия, так и США. Запрос американской стороны удовлетворил суд города Салоники, однако окончательное решение министр юстиции Греции еще не принял.

В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. Сообщалось, что это может быть связано с причастностью "влиятельных лиц" к отмыванию средств через криптовалюты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

США потребовали от россиянина Винника, арестованного в Греции, $100 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр винник, сша, греция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2018 14:48 Мск Греческий суд постановил выдать Винника Франции, России и США
Ранее 30.07.2018 15:24 Мск Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника
Ранее 06.07.2018 15:59 Мск СКР проверит информацию о покушении на россиянина Винника
Ранее 11.05.2018 08:28 Мск СМИ: На россиянина Винника готовилось покушение в греческой тюрьме
Ранее 10.05.2018 19:37 Мск Россиянин Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию
Ранее 04.10.2017 10:34 Мск Суд Греции постановил выдать США россиянина Винника, обвиняемого в махинациях с криптовалютой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети