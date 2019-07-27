Собянин предупредил о провокациях во время несанкционированного митинга в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на 27 июля несогласованный митинг оппозиционеров в столице, заявил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет.

В сообщении мэра в Twitter говорится, что готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июля 2019 г.

Как подчеркнул мэр Москвы, попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июля 2019 г.

"Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - добавил он.

20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выбор" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы до конца недели.

Ранее в Сети появилась инструкция штаба Алексея Навального для провокаторов, которые созывают граждан на несанкционированный митинг. В "методичке" описана простая манипулятивная техника убеждения "сочувствующих" и сторонников поучаствовать в акциях оппозиции. "Навальнистам" предлагают неделями убеждать знакомых и близких прийти на акцию протеста. Если они отказываются - продолжать настаивать. Стратегия напоминает пособие для сектантов.