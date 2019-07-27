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Эвакуация людей в Амурской области (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Почти тысячу амурчан эвакуировали из подтопленных населенных пунктов

На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе более 300 детей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, губернатор Амурской области Василий Орлов из-за ухудшения паводковой обстановки объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды в реках поднялся выше критического, затоплены огромные территории, МЧС пытается эвакуировать людей из отрезанных водой районов области.

По состоянию на утро 27 июля на территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено 593 частных жилых дома. Вода вышла на 25 участков автомобильных дорог.

Между тем, 28 июля снова прогнозируются сильные дожди на западе и юге области.

В реке Селемдже по-прежнему повышенный уровень воды. Но в районе наиболее пострадавшего населенного пункта – Норска - за ночь вода упала на 10 см.

В Норске людям, которые не пожелали эвакуироваться и сейчас находятся на крыше, вертолетом доставлена еда, питьевая вода и медикаменты. Вместе с жителями в подтопленном Норске дежурят спасатели.

Сообщалось, что под воду уходит и Норский заповедник. Сотрудники учреждения эвакуированы со всех кордонов на катерах. Работники заповедника опасаются, что из-за наводнения массово погибнет молодняк животных.

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Почти тысячу амурчан эвакуировали из подтопленных населенных пунктов

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Теги: паводок, амурская область



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