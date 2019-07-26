18 Августа 2020
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любовь соболь, фбк, мосгордума (2019) | Фото:ФАН

Мосгоризбирком оставил в силе отказ Соболь в регистрации на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбиркома оставил в силе решение об отказе Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, сообщает "РБК".

По информации издания, сама Соболь не удивлена отказу.

Как сообщало Накануне.RU, Любовь Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Ранее экс-юрист ФБК Виталий Серуканов отметил, что о подделке подписей избирателей Соболь задумывалась еще в далеком 2014 году. Однако тогда ей не хватило решимости. В этом же году, как показала история со "штабом рисовальщиков", у одиозного кандидата на руках оказалось не более трех тысяч "чистых" подписей. Для регистрации же требуется около пяти тысяч подписей.

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Мосгоризбирком оставил в силе отказ Соболь в регистрации на выборы в Мосгордуму

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Теги: Любовь Соболь, регистрация кандидатом, отказ, мосгоризбирком, жалоба



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