"ТОСЭР пока не заработал". Алексей Текслер ищет пути решения проблем моногородов с самым высоким уровнем безработицы

Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил Нязепетровск и Верхний Уфалей. Уровень регистрируемой безработицы в этих моногородах выше среднеобластного показателя, есть проблемы и в социальной сфере. Руководитель региона признался, что ему не нравится, когда данные территории называют депрессивными или отдаленными, и заверил, что проблемы городов будут решаться, а жители не будут себя чувствовать отдаленными. Уже на следующий день Алексей Текслер поручил экономическому блоку областного правительства искать новые решения в борьбе с безработицей в моногородах, передает корреспондент Накануне.RU.

Рабочий визит в Нязепетровск глава региона начал с посещения школы №1. Здание образовательного учреждения было построено в 1955 году и с того времени капитальный ремонт не проводился.

Как рассказал директор школы №1 Сергей Викулов, здание было в неудовлетворительном состоянии. На ремонт было потрачено порядка 100 млн руб. из областного бюджета.

"Здание не отвечало современным требованиям, пожарной безопасности. Детям было здесь нежелательно находиться. Первые строители появились здесь 22 июля 2018 года и практически за год мы сделали ремонт. Здание будет современными, здесь будут учиться 300 человек, это нам позволит всех учащихся перевести в одну первую смену", - рассказал он.

Алексей Текслер поставил перед руководством города и района задачу, чтобы 1 сентября дети пошли в отремонтированную школу.

"Мы сделаем график. 15 числа закончится строймонтаж, дальше до 1 сентября будут проведены все подготовительные работы к началу учебного года. Это обещание глава дал. Я буду контролировать исполнение этого обещания", - подчеркнул он.

Также глава региона осмотрел Дом культуры, детский парк им. Ю.А. Гагарина, городской сад. Не обошлось и без традиционных "разворотов". Руководитель области посетил хирургическое отделение районной больницы, а также аварийный мост через реку Уфа. Именно на эти объекты поступало больше всего жалоб от жителей муниципалитета.

Алексей Текслер осмотрел здание хирургического отделения и признался, что давно не видел таких больниц.

"Больница в ужасном состоянии. Главврач подготовила перечень насущных проблем, отдам министру. Часть проблем решим немедленно. Объект проблемный. Мы будем ремонтировать здание больницы. Лечить и лечиться в таких условиях неприемлемо", - подчеркнул он.

Затем глава области посетил аварийный мост, который соединяет две части города. Мост находится в аварийном состоянии, но по нему каждый день ездят жители, "скорые" и пожарные. Жители просят отремонтировать сооружение, но местные власти не могут приступить к ремонту, потому что не определен собственник.

"Мост в аварийном состоянии и нужно срочно принимать решение. Соответствующее обращение с миндором отработайте, а я переговорю и решим проблему вместе с РЖД. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

Но самая главная проблема в Нязепетровске – безработица. Уровень регистрируемой безработицы в муниципалитете в несколько раз выше областного показателя – 7%. В связи с этим Алексей Текслер отправился на градообразующее предприятие - литейно-механический завод. Сейчас здесь работает порядка 400 человек, а раньше было более тысячи работников.

Предприятие выпускает широкую линейку крановой техники. Однако после кризиса в строительной отрасли завод начал изготавливать элементы буровых для нефтегазовой отрасли.

Глава региона после осмотра завода и общения с руководством отметил, что у предприятия есть очевидная перспектива, но ему нужно помочь.

"Сейчас, к сожалению, строительная отрасль в стране стагнирует, а башенные краны в первую очередь нужны для стройки. У коллег есть план диверсификации производства, в частности они начали изготавливать элементы буровых для нефти и газа и нам важно помочь с заказами, встроить их в цепочку компаний на этом рынке. Я лично обращусь в Минэнерго РФ с просьбой вписать нас в программу импортозамещения, и надеюсь, что мы сможем пододвинуться вперед в этой части", - подчеркнул он.

И обещание свое сдержал, уже на встрече с жителями муниципалитета Алексей Текслер сообщил, что переговорил с коллегами из Минэнерго.

"Я сегодня обратился в Минэнерго с просьбой оказать содействие в части вовлечения этого предприятия в задачу импортозамещения по оборудованию для нефтегазовой отрасли и уже получил подтверждение, что они берут это в работу. Я надеюсь, что мы сможем привести сюда дополнительные заказы. Параллельно с этим будем решать вопросы социальной инфраструктуры, в первую очередь это спорт, культура, здравоохранение", - рассказал он жителям.

На встрече с главой региона жители жаловались на проблемы в здравоохранении. В муниципалитете нет эндоскопической хирургии, собственной баклаборатории, действующие фельдшерско-акушерские пункты находятся в неудовлетворительном состоянии.

"С ФАПами разбирались сегодня. Их в муниципалитете 17, но работают только 12, потому что в пяти ФАПах нет фельдшеров. Это общая проблема. У нас по области больше 80 ФАПов не работают из-за отсутствия фельдшеров. Два ФАПа будут сделаны в следующем году. Я знаю, что вам обещали сделать их раньше, но лишь могу на это сказать, что это конечно бардак, что обещали раньше, а сейчас в планах на 20 год. Я этот вопрос возьму на контроль", - пообещал руководитель области.

Также на встрече к главе региона обратилась единственный врач-реаниматолог в городе. Она попросила главу региона проверить законность сокращения стимулирующих выплат, и выразила обеспокоенность, что ремонт больницы будет выполнен за счет снижения заработной платы медиков.

"Ремонт за счет зарплаты врачей точно делаться не будет", - заявил Текслер и потребовал от и.о министра здравоохранения области Сергея Приколотина разобраться в ситуации. Также он сообщил, что уже попросил вице-губернатора Ирину Гехт заняться этой темой.

Школьник Булат попросил Алексей Текслера построить спортивный комплекс на месте заброшенного бассейна, строительство которого началось еще в 2004 году, но так и не было завершено.

"В нашем городе нет ни одного спортивного комплекса, а у нас вся молодежь любит заниматься спортом", - рассказал мальчик.

Глава региона сообщил, что с таким вопросом к нему уже обращались дети во время его визита в Дом культуры.

"Я понял, что эта тема крайне актуальная. Все обещают, обещают, а воз и ныне там. Этот объект мы сделаем обязательно. Жители приняли решение, что объект должен включать в себя небольшой бассейн, универсальный зал, ряд тренировочных площадок, будет даже хореографическая студия в этом помещении. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс строился давно, поэтому необходимо заново провести изыскания и сделать новый проект. Коллеги говорят, что конец проектирования - это середина следующего года, но я надеюсь, что это можно сделать раньше, если постараться. Я не понимаю, что там год проектировать. Мы там что строим? Атомную станцию? Чтобы год проектировать, это обычный объект, ускорьтесь. Я готов в следующем году выделить необходимые средства на стройку, и я гарантирую, что я свое обещание сдержу точно, в этом не сомневайтесь", - пообещал он жителям.

После общения с нязепетровцами Алексей Текслер провел встречу с главой с главой Нязепетровского района Валерием Селивановым, где уже традиционно передал ему "синюю папку" с жалобами жителей.

Позже во время общения с журналистами Алексей Текслер признался, что ему не нравится, когда муниципалитет называют депрессивным или отдаленным.

"У нас все муниципалитеты близкие и родные. К каждому муниципалитету отношение одинаковое, везде живут наши люди. В Нязепетровске самая большая безработица среди муниципалитетов, и эту задачу нужно решить. Параллельно с этим будем решать вопросы социальной инфраструктуры", - рассказал он.

Затем глава области отправился в Верхней Уфалей. Уровень регистрируемой безработицы здесь тоже высокий – 5,1%. Два года назад в городе закрылось градообразующее предприятие – завод "Уфалейникель", без работы осталось более 2 тыс. человек.

Алексей Текслер посетил производственную площадку "Уфалейникеля". Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Аукционные торги назначены на 26 июля, уже подано шесть заявок. Главе области рассказали, что после закрытия завода к площадке проявлял интерес инвестор, который хотел взять комплекс, но из-за затяжных процедур банкротства передумал. Сейчас есть несколько компаний, которые хотят купить имущественный комплекс комбината по частям.

"Два года назад было закрыто градообразующее предприятие. Это стало непростым испытанием для всего города. Это рана, которая есть, и ее надо залечивать. В ТОСЭР сейчас только четыре предприятия. Конечно, это неравноценный размен. ТОСЭР пока не заработал, так как планировалось, и это недоработка, в том числе и областного правительства. Мне докладывают, что определенная работа ведется, но мы пока не видим результатов. Я считаю, что эту работу можно было вести более активно. Возможности существуют, но реализации пока нет. Сам формат ТОСЭР не гарантирует, что все прибегут и начнут работать, надо привлекать инвесторов, рассказывать о плюсах этой территории, а плюсы есть. Здесь высококвалифицированные рабочие кадры, есть площадка, есть инфраструктура, поэтому этим, конечно, надо заниматься", - подчеркнул он.

Также руководитель области ознакомился с производством предприятия "Уралмрамор" и был удивлен, что продукцию завода поставляют в другие регионы, а Челябинской области среди заказчиков нет.

"Скажу откровенно, я после посещения мраморного завода звонил в Челябинск Наталье Котовой и спросил, почему завод свою продукцию поставляет в Екатеринбург, Уфу, Рязань, а почему в Челябинск нет никаких поставок? Использование мрамора для целей благоустройства - это правильное направление, совсем другая эстетика и мы это обсудили", - признался он.

Глава региона посетил детский парк, сквер Победы и городскую больницу, на которую жаловались жители.

"Больница в плохом состоянии, часть отделений не работает по причине ветхости здания. Будем проводить исследование фундамента для того, чтобы выходить на комплексное решение по больнице", - подчеркнул он.

На встрече с жителями Алексей Текслер отметил, что проблем в городе достаточно, и призвал горожан вместе сформировать предложения, которые позволят ситуацию изменить к лучшему. Жителей интересовало, появится ли у них физкультурно-спортивный комплекс. Глава области пообещал, что строительство начнется в следующем году. Люди жаловались на проблемы в ЖКХ, общественный транспорт, дороги, а Алексей Текслер рассказал, какими видит пути решения проблем.

"На протяжении многих лет было недофинансирование в дорожной сфере в наших городах и районах. Будем выделять дополнительное финансирование для решения этих проблем. В этом году уже были выделены дополнительные средства в размере более 500 млн для всех районов, в том числе и для Верхнего Уфалея. Понятно, что этих денег недостаточно", - заявил Алексей Текслер.

На двусторонней встрече с главой Верхнего Уфалея Верой Усковой руководитель региона поставил задачу по поиску инвесторов, которые будут создавать новые предприятия и рабочие места.

"Очень активно к этому вопросу подходите. Это вопрос первой необходимости и, естественно, вместе с этим надо развивать социальную сферу", - обозначил он, передавая главе "синюю" папку с наказами жителей.