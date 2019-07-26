Президент России подписал законы о наказании для тех, кто мешает работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые устанавливают наказание для граждан, мешающих медикам выполнять свой долг. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из опубликованной на портале информации, некоторые статьи уголовного кодекса дополняются новыми квалифицирующими признаками. В частности, статья 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью и статья 119 - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью Уголовного кодекса РФ дополнены признаками "совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга".

Также в УК РФ появилась новая статья - 124.

Согласно этой статье, граждане, которые мешают медикам выполнять свою работу, грозит наказание от двух до четырех лет лишения свободы, а также штраф до 80 тыс. руб. если пациенту стало хуже или если он скончался.

Кроме того, изменения были внесены в кодекс административных правонарушений. Штраф от четырех до пяти тысяч рублей получат граждане, которые мешали врачам работать, но от их действий состояние пациента не ухудшилось.