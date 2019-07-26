17 Августа 2020
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Политика Москва
узник, пленник, арест, задержанный, автозак, митинг, Навальный (2013) | Фото: Накануне.RU

Навальный зовет москвичей на незаконный митинг, используя западные методички

"Привет, боец!" Так начинается инструкция штаба Навального для провокаторов, которые созывают граждан на несанкционированный митинг, который может обернуться для москвичей травмами и реальными уголовными сроками.

В «методичке» описана простая манипулятивная техника убеждения «сочувствующих» и сторонников поучаствовать в акциях оппозиции. «Навальнистам» предлагают неделями убеждать знакомых и близких прийти на акцию протеста. Если они отказываются — продолжать настаивать. Стратегия напоминает пособие для сектантов. Например, такими же «методичками» пользуются Свидетели Иеговы (запрещенная в РФ организация). Любят подобные технологии и сетевые маркетологи, торгующие плохой косметикой и БАДами, а также основатели финансовых пирамид.

Интересно, что главных целей Навальный и его сторонники не скрывают: в инструкции четко прописано, что они хотят контролировать московский городской бюджет — три триллиона рублей.

В грядущую субботу оппозиция рассчитывает устроить массовые беспорядки с помощью провокаций и экстремистских лозунгов. Чтобы им помешать, Росгвардии разрешили применять спецсредства. В распоряжении ведомства есть: светошумовые гранаты, травматические пистолеты, заряженные резиновыми и пластиковыми пулями, водометы и «стреляющие мегафоны» — дальнодействующие акустические устройства.

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Навальный зовет москвичей на незаконный митинг, используя западные методички

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Теги: навальный, митинг 27 июля, оппозиция, выборы в мосгордуму, росгвардия



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Развитие сюжета:

Ранее 28.07.2019 13:45 Мск СМИ: Навального доставили в больницу из спецприемника

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