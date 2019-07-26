Директор ямальского предприятия задолжал рабочим 9,5 миллионов рублей

В Тарко-Сале директор компании "Ямалпетросервис" с января по апрель не платил зарплату 92 работникам обособленного подразделения организации, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сумма долга превысила 9,5 млн руб. Пуровский межрайонный следственный отдел ямальского следственного комитета возбудил уголовное дело из-за полной невыплаты зарплаты более двух месяцев, совершенной руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности.

Как сообщили в ведомстве, следствие устанавливает имущество обвиняемого, для защиты прав потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.