Почти 100 млрд рублей до 2024 года. Текслер рассказал полпреду о реализации нацпроектов в Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер на совещании под председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова рассказал о реализации национальных проектов в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер отметил, что еще некоторое время назад с исполнением национальных проектов были сложности. В частности, глава региона публично критиковал членов областного правительства за медленную работу по этим направелениям. В результате последовало обращение в областную контрольно-счетную палату о проведении проверки, был организован мониторинг закупок со стороны главного контрольного управления области.

"Благодаря таким совместным активным действиям ситуация стала для меня наблюдаемой", - подчеркнул он.

Челябинская область участвует в реализации 12 национальных проектов, в составе которых реализует 52 региональных проекта, в том числе 23 с привлечением средств федерального бюджета. Необходимые организационные соглашения с федеральными органами власти в настоящий момент заключены по всем региональным проектам, за исключением проекта "Промышленный экспорт", соглашения по нему будут заключаться позже в связи с тем, что еще продолжается отбор предприятий-участников.

"Всего до 2024 года запланировано свыше 4 тысяч мероприятий и контрольных точек. Именно такая глубокая, детальная проработка проекта должна позволить на этом этапе реализации осуществлять эффективный контроль, держать руку на пульсе, вовремя видеть отклонения и их устранять. Это чрезвычайно важно с учетом масштаба задач и выделяемых нам ресурсов", - отметил Алексей Текслер.

Планируется, что на реализацию нацпроектов в регионе до 2024 года будет направлено свыше 95 млрд руб., из них 46,5 млрд из федерального бюджета. В 2019 году на эти цели запланировано 16,5 млрд, из них 10,5 млрд руб. - федеральные средства.

"По данным на 25 июля, кассовое исполнение бюджета на уровне области в рамках нацпроектов составляет 23,2%, еще месяц назад эта цифра была около 14%. Динамика за последнее время по кассовому исполнению существенно улучшилась. Главное в реализации национальных проектов - не буксовать, а двигаться вперед, и сейчас мы начинаем соответствующую динамику набирать, хотя еще недавно были заметны определенные трудности", - рассказал глава региона.

Он отметил, что уже в этом году южноуральцы увидят первые результаты, среди которые две новые школы почти на 2 тыс. мест, свыше 2,5 тыс. мест в 15 детских садах, возрожденная санавиация, 24 ФАПа, 66 новых автобусов на эко-топливе для Челябинска, региональный центр по шорт-треку, два мусоросортировочных комплекса, открытие филиалов "Территория бизнеса" в Кыштыме и Магнитогорске, оснащение музыкальными инструментами 20 детских школ-искусств.

Однако, как отметили участники совещания, для южноуральуев на первом месте стоит решение вопросов экологии.

Челябинская область участвует в семи федеральных проектах в рамках нацпроекта "Экология".

До 2024 году региону необходимо рекультивировать свалки в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

"Основным показателем на 2019 год для нас зафиксировано наличие разработанной проектно-сметной документации по рекультивации челябинской свалки и других объектов, а также прохождение экспертиз. Мы идем с некоторым опережением", - доложил и.о. вице-губернатора Сергей Сушков.

Так, для челябинской городской свалки разработана проектно-сметная документация, она находится в Росприроднадзоре на экологической экспертизе, затем пройдет государственную экспертизу и можно будет приступить к строительно-монтажным работам.

"Планируется завершить технический этап рекультивации в 2020 году, биологический в 2021 году. РосРАО по предварительному с нами договору уже приступило к работе по формированию свалочного тела. Для этого мы направили региональные деньги, сумма контрактов 147 млн, а также затратили 88 млн на проектирование. Соглашение по представлению федеральной субсидии по этому году будет подписано после завершения экспертиз, у нас зарезервировано 500 млн руб.", - рассказал он.

По проекту "Комплексная система обращения с ТКО" региону на 2019 год поставлен показатель увеличить долю обработки ТКО до 36,5%. Учитывая, что в Российской Федерации деньги на данный проект никому еще не направлялись, регион готов выполнить установленный показатель за счет ввода двух объектов сортировки в Снежинске и Сатке.

В рамках проекта "Чистый воздух" к 2024 году в Челябинске объем выбросов должен снизиться на 38,7%, в Магнитогорске – на 21%. Добиться этого, по словам Сушкова, можно за счет развития газомоторного и электротранспорта, ликвидации двух свалок в Челябинске и Магнитогорске, а также ликвидации эндогенных пожаров на Коркинском разрезе. Но основную роль в снижении выбросов играют промышленные предприятия.

"Выявлено 17 промышленных предприятий в Челябинске и Магнитогорске, которые фактически выбрасывают 90% выбросов от промышленных предприятий. Из 17 предприятий с 11 уже заключены соглашения до 2024 года о ежегодном снижении объемов выбросов за счет внедрения наилучших доступных технологий. Что касается шести предприятий, с ними до конца сентября будут заключены соглашения", - отметил и.о. вице-губернатора.

На 2019 год федеральным центром для региона установлен индикатив 2% снижения выбросов, регион уже достиг показателя 2,55%.

При этом Сергей Сушков подчеркнул, что есть определенные риски, что у предприятий недостаточно налажена система контроля за выполнением соглашений, и задача региональной власти этот контроль обеспечить.

Начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики Владимир Черепанов предложил южноуральским властям рассмотреть вопрос о разработке региональных комплексных планов по снижению выбросов для Златоуста, Копейска, Сатки, Южноурльска, Коркино, Аши, Усть-Катава, Катав-Ивановска и Карабаша.

"У нас Челябинск самый напряженный регион с точки зрения экологии. 70% жителей заявляют о том, что качество атмосферного воздуха неудовлетворительное. Было бы неплохо разработать региональные комплексные программы по городам, которые сегодня находятся в зоне риска", - поддержал предложение Николай Цуканов.

Особое внимание необходимо уделить работе с бизнесом.

"Они создают рабочие места, но и о здоровье жителей они должны беспокоиться. На сегодняшний день, кроме фискальных мер, мы не можем подействовать на бизнес в части реализации этих программ. Нам нужно иметь некоторые джентльменские соглашения с представителями бизнеса. Подлетали к Магнитогорску с президентом, даже несмотря на то, что открывалось современное производство, стоял туман. Понятно, что это не просто туман, а это выбросы предприятия. То же самое в Челябинске. Мы прилетели сегодня ночью, вышли с самолета - устойчивый едкий запах, а люди живут здесь постоянно. Мы поэтому и видим рост экологических заболеваний на 8%. Коллеги, я прошу заниматься этим последовательно, разговаривать с бизнесом, заключать соглашения и жестко контролировать их исполнение. Мы все понимаем, рабочие места, налоги, но они зарабатывают деньги и нужно, конечно, перезагружать производство. И если кто-то не понимает и не идет навстречу, тогда есть другие методы убеждения", - подчеркнул он.

"Проблемы экологии для Челябинской области как никогда актуальны. Мне бы очень хотелось, Алексей Леонидович, чтобы вы стали тем человеком, который эти проблемы решал, и решил в партнерстве с региональным бизнесом", - добавил полпред.

Алексей Текслер в свою очередь заявил, что других вариантов, кроме как решить эту проблему, у региональной власти нет.

"Здесь и ответственность власти, и ответственность бизнеса очевидны. 11 соглашений заключены с крупнейшими нашими предприятиями, которые осуществляют основную экологическую нагрузку. Они берут серьезные обязательства. Мы их непросто зафиксировали, но и обеспечим контроль за реализацией этих соглашений. Более того принят закон о квотировании, который позволит нам еще больше ужесточить ситуацию с контролем за выбросами, плюс наилучшие доступные технологии, получение комплексных разрешений, и моя инициатива в части нашего челябинского экологического стандарта. Это решение этой задачи", - подчеркнул он.