17 Августа 2020
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Политика Курганская область
Вадим Шумков, Владимир Ковалев (2019) | Фото:kurganobl.ru

В Кургане назначен врио директора департамента промышленности и транспорта Зауралья

В Кургане назначили врио директора департамента промышленности и транспорта Зауралья.

Им стал Владимир Ковалев, который до этого работал заместителем главы ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора Курганской области.

С 2011 года Ковалев работал в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики региона на должностях ведущего и главного специалистов, помощника заместителя губернатора Курганской области, начальника отдела энергетики и энергосбережения управления промышленности, транспорта и энергетики, заместителя директора департамента.

Ранее депутаты Курганской областной думы сразу в двух чтениях утвердили изменения в Уставе Курганской области, которые касаются кадровых перестановок и изменений названия некоторых должностей высших зауральских чиновников. Парламентарии региона разделили должности главы департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области и первого замгубернатора.

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В Кургане назначен врио директора департамента промышленности и транспорта Зауралья

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Теги: Владимир Ковалев, департамент промышленности и транспорта, Курган, назначение



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