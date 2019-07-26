Свердловских полицейских наградили за "мистическую историю"

Сразу 19 действующих сотрудников и два ветерана свердловского гарнизона полиции удостоены ведомственных и государственных наград за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе по итогам первого полугодия текущего года. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Вручал награды врио начальника ГУ МВД области генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Медалью "За доблесть в службе" отмечены пять полицейских, один из них представляет подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главка, еще двое – уголовный розыск Екатеринбурга и ГУ (персональные данные сыщиков, по понятным причинам, не разглашаются). Роман Терещенко из Нижнего Тагила и Александр Безгодов из Перовуральска представляли патрульно-постовую службу.

Подполковнику полиции в отставке Александру Иванову, оперуполномоченному центра по противодействию экстремизму и заместителю начальника УОООП ГУ Денису Сизову вручили медаль "За отличие в охране общественного порядка". Медаль МВД России "За боевое содружество" прикрепили на китель руководителю отделения управления организации охраны общественного порядка ГУ Антону Гончарову.

Прапорщик полиции в отставке Алексей Потехин и командир взвода ППСП Асбеста капитан Константин Измоденов удостоены медали "За спасение погибавших". Еще один сотрудник патрульно-постовой службы получил медаль "За безупречную службу" - это командир мобильного взвода капитан полиции Сергей Огарков из ОВД Алапаевска. Оперуполномоченному уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы объявлена благодарность министра.

Еще шесть офицеров угрозыска, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экспертно-криминалистического центра удостоены почетной грамоты МВД. А инспекторам ГИБДД Тавдинского ОВД Сергею Подлесных и Никите Мягкову вручили медаль "За смелость во имя спасения".

"Историю старшего лейтенанта Подлесных и сержанта Мягкова иначе как мистической не назовешь. Речь идет о пожаре, который случился в городе Тавда в 9 часов вечера, 9 мая, по улице 9 мая. Экипаж ДПС двигался по маршруту патрулирования. Неожиданно из темноты на проезжую часть вышел мужчина и стал переходить дорогу в неустановленном месте. Хотя буквально неподалеку от него был пешеходный переход. Полицейские решили его остановить, чтобы провести профилактическую беседу, но нарушитель испугался и побежал во двор соседнего дома. Мягков и Подлесных проследовали за ним.

Во время беседы с гражданином стражи порядка случайно увидели пламя в окне пятого этажа и поспешили на помощь. На стук в двери хозяева долго не выходили, только спустя время в дверном проеме появился заспанный владелец жилья. Увидев людей в форме, он очень удивился. Когда мужчина открыл двери, то за ним в подъезд пошел черный едкий дым, сотрудники ГИБДД немедленно прошли на кухню и увидели, что горит микроволновая печь, которая стояла у окна. Они отключили технику от электрической сети и потушили пламя. Позже выяснилось, что супруги находились дома вдвоем. Вечером жена отдыхала в спальне, а мужчина решил пожарить семечки. Пока они готовились, он присел на диван в комнате, чтобы посмотреть фильм "Офицеры", и уснул. Нетрудно представить, чем закончилась бы эта история, не прибудь оперативно на место ЧП представители МВД", - прокомментировал полковник Горелых.

В завершении торжественной церемонии награждения генерал Миронов поблагодарил своих коллег за хорошую работу и пожелал дальнейших успехов в службе.