Свердловских полицейских наградили за "мистическую историю"

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Свердловских полицейских наградили по итогам работы в первом полугодии 2019 года (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловских полицейских наградили за "мистическую историю"

Сразу 19 действующих сотрудников и два ветерана свердловского гарнизона полиции удостоены ведомственных и государственных наград за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе по итогам первого полугодия текущего года. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Вручал награды врио начальника ГУ МВД области генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Медалью "За доблесть в службе" отмечены пять полицейских, один из них представляет подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главка, еще двое – уголовный розыск Екатеринбурга и ГУ (персональные данные сыщиков, по понятным причинам, не разглашаются). Роман Терещенко из Нижнего Тагила и Александр Безгодов из Перовуральска представляли патрульно-постовую службу.

Подполковнику полиции в отставке Александру Иванову, оперуполномоченному центра по противодействию экстремизму и заместителю начальника УОООП ГУ Денису Сизову вручили медаль "За отличие в охране общественного порядка". Медаль МВД России "За боевое содружество" прикрепили на китель руководителю отделения управления организации охраны общественного порядка ГУ Антону Гончарову.

Свердловских полицейских наградили по итогам работы в первом полугодии 2019 года(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Прапорщик полиции в отставке Алексей Потехин и командир взвода ППСП Асбеста капитан Константин Измоденов удостоены медали "За спасение погибавших". Еще один сотрудник патрульно-постовой службы получил медаль "За безупречную службу" - это командир мобильного взвода капитан полиции Сергей Огарков из ОВД Алапаевска. Оперуполномоченному уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы объявлена благодарность министра.

Еще шесть офицеров угрозыска, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экспертно-криминалистического центра удостоены почетной грамоты МВД. А инспекторам ГИБДД Тавдинского ОВД Сергею Подлесных и Никите Мягкову вручили медаль "За смелость во имя спасения".

Свердловских полицейских наградили по итогам работы в первом полугодии 2019 года(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Историю старшего лейтенанта Подлесных и сержанта Мягкова иначе как мистической не назовешь. Речь идет о пожаре, который случился в городе Тавда в 9 часов вечера, 9 мая, по улице 9 мая. Экипаж ДПС двигался по маршруту патрулирования. Неожиданно из темноты на проезжую часть вышел мужчина и стал переходить дорогу в неустановленном месте. Хотя буквально неподалеку от него был пешеходный переход. Полицейские решили его остановить, чтобы провести профилактическую беседу, но нарушитель испугался и побежал во двор соседнего дома. Мягков и Подлесных проследовали за ним.

Во время беседы с гражданином стражи порядка случайно увидели пламя в окне пятого этажа и поспешили на помощь. На стук в двери хозяева долго не выходили, только спустя время в дверном проеме появился заспанный владелец жилья. Увидев людей в форме, он очень удивился. Когда мужчина открыл двери, то за ним в подъезд пошел черный едкий дым, сотрудники ГИБДД немедленно прошли на кухню и увидели, что горит микроволновая печь, которая стояла у окна. Они отключили технику от электрической сети и потушили пламя. Позже выяснилось, что супруги находились дома вдвоем. Вечером жена отдыхала в спальне, а мужчина решил пожарить семечки. Пока они готовились, он присел на диван в комнате, чтобы посмотреть фильм "Офицеры", и уснул. Нетрудно представить, чем закончилась бы эта история, не прибудь оперативно на место ЧП представители МВД", - прокомментировал полковник Горелых.

В завершении торжественной церемонии награждения генерал Миронов поблагодарил своих коллег за хорошую работу и пожелал дальнейших успехов в службе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловских полицейских наградили за "мистическую историю"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полиция, награды, МВД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети