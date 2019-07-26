В Перми начался недельный крестный ход. Ради паломников перекроют участок федеральной трассы

Сегодня в Перми начался традиционный Свято-Серафимовский Белогорский крестный ход. Паломники проведут в пути почти неделю, завершающая литургия состоится 1 августа в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре.

Крестный ход проходит по маршруту Пермь — Белая гора. Как сообщили Накануне.RU в Пермской митрополии, в первый день участникам крестного хода предстоит дойти до Серафимо-Алексеевского Богородице-Казанского Бахаревского женского монастыря.

Завтра из-за паломников будет ограничено движение по федеральной дороге "Р-242" (Пермь — Екатеринбург). С 9 утра до 13 часов движение в сторону Екатеринбурга будет осуществляться по одной полосе с максимальной скоростью до 40 км/ч.