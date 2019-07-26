17 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье две сотрудницы налоговой наказаны за финансовые махинации, ущерб - сотни тысяч

В Лысьве бывшая глава межрайонной налоговой инспекции наказана за незаконное обогащение от сдачи в аренду служебного помещения, а её коллега - за махинации с матпомощью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.
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В сентябре 2008 – апреле 2015 гг. чиновница сдавала бизнесмену буфет, расположенный в здании налоговой, без договоров об аренде и возмещении расходов, связанных с содержанием имущества. После этого она заключила договор, но уменьшила площадь помещения. Суд оценил такой поступок в полтора года колонии – поселения. Также бывшая руководитель должна компенсировать ущерб в сумме 500 тыс. руб..

Этим же приговором начальник отдела общего обеспечения межрайонной налоговой инспекции наказана за то, что с января 2013 по август 2017 гг. незаконно заставляла подчинённых требовать от начальства материальную помощь, а позже оставляла деньги себе. Сумма ущерба – 1 млн руб.. Она на пять лет отправится в колонию общего режима и должна будет заплатить штраф в 150 тыс. руб..

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В Прикамье две сотрудницы налоговой наказаны за финансовые махинации, ущерб - сотни тысяч

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Теги: налоговая инспекция, колония-поселение



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Ранее 17.06.2019 11:05 Мск В Прикамье сотрудницу налоговой судят за присвоение казённого миллиона

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