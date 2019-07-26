Эксперт: Традиционным мусульманам хватает мечетей в Екатеринбурге

Традиционным мусульманам хватает мечетей в Екатеринбурге, уверен исламовед Роман Силантьев.

"В Екатеринбурге действует семь мусульманских течений – большинство это представители традиционных мусульман, а вот у ваххабитов мечети в Екатеринбурге нет, но они хотят. Но, мне, кажется, что и не будет. Причем мечети эти, если их построят, будут использоваться для проведения максимально массовых мероприятий. Люди, которые выступают за массовые мероприятия, никакого отношения к традиционным мусульманам не имеют, как правило", - прокомментировал он Накануне.RU.

"Новые мечети стоит строить, если самим мусульманам не хватает, но еще раз отмечу, что у традиционных мусульман мечети в городе есть", - добавил он.

Официально в черте города действует не менее 4-х мечетей. Одна из них – временная мечеть "Нур Усман" на улице Декабристов. Сегодня там прошло общественное мероприятие "OPEN PLOV", на котором мусульмане выступали за строительство Соборной мечети в центре города и угощали всех пришедших.

"Самым главным вопросом нашей уммы является вопрос по строительству Соборной мечети на Площади мира и согласия, либо по выделению другого равноценного участка в центре города", - говорит он.

Также напомним, ранее городские власти выделили под строительство мечети 1,5 гектара земли на Сортировке. Заместитель председателя "Уральского мухтасибата" Наиль Шаймарданов пояснил, что там будет располагаться районная мечеть, а отказываться от строительства в центре города соборной мечети, объединяющей все районные, мусульмане не собираются.