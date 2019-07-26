В Югре молодые семьи получат жилищные субсидии

Объем финансирования окружной государственной программы "Развитие жилищной сферы" увеличен на 1,5 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам директора окружного департамента строительства – главного архитектора Андрея Кривуляка, деньги пойдут на выплаты субсидий молодым семьям, подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 г. Ожидается, что субсидию получат 1,5 тыс. из 7,3 тыс. семей, состоящих на учете.

Андрей Кривуляк отметил, что это не первые дополнительные деньги.

"Всего финансирование по программе "Молодая семья" по данному мероприятию в 2019 году уже составило 3,6 млрд руб. – это около 3600 семей. Надо помнить и о том, что недавно принималось решение о выделении единовременной выплаты многодетным семьям из категории "Молодая семья". Соответственно, если мы посчитаем общее число семей, воспользовавшихся мерами поддержки по улучшению жилищных условий в текущем году, то получается почти 5 тыс.", - заявил он.

Отметим, что активисты "Сургут для детей" сообщили корреспонденту Накануне.RU, что 25 июля у них состоялась встреча с представителями правительства автономного округа в режиме ВКС. На встрече обсуждались вопросы с семьями, исключенными из программы жилищного строительства, а также ценз оседлости для многодетных. По словам общественников, ценз оседлости убирают, и уже в ноябре многодетные семьи получат субсидии. В департаменте общественных и внешних связей Югры пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

Отметим, что в 2019 г. правительство округа по инициативе губернатора Натальи Комаровой приняло решение о предоставлении единовременной денежной выплаты многодетным молодым семьям, включенным в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке. Ее получатели - все многодетные молодые семьи – участники государственной программы "Развитие жилищной сферы", являвшиеся таковыми по состоянию на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилого помещения до 1 июля.