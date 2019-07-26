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криминал преступление камера ивс изолятор тюрьма сизо (2008) | Фото: oops.zp.ua

Замгубернатора Ростовской области, фигурант дела о "золотом песке" для "Ростов Арены", отпущен из СИЗО

Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша из СИЗО под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба суда, отменено постановление Ленинского суда Ростова-на-Дону о продлении его ареста.

Напомним,задержание чиновника прошло 21 мая, ранее в рамках этого же уголовного дела был арестован бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

Речь идет о деле о "золотом" песке для строительства "Ростов Арены". Якобы Сидаш указал Безуглову провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона. Замгубернатора подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее в особняке замгубернатора прошли обыски. Среди найденного – часы на сумму 250 тысяч долларов, драгоценности, иностранная валюта и картины в золотых рамках.

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Замгубернатора Ростовской области, фигурант дела о "золотом песке" для "Ростов Арены", отпущен из СИЗО

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Теги: сергей сидаш, ростовская область



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