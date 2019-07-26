Зеленский собирает всех будущих депутатов своей партии в лагерь для ликбеза

Будущие депутаты Рады от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в лагере в Трускавце, где их будут обучать азам экономики. Об этом сообщил в Facebook президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его слова, обучение будет "максимально интенсивным, жестким и насыщенным". Будущие депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и других специалистов, а также будут обрабатывать полученные знания в группах.

"Такой жесткий формат - это реально жесть. Даже для меня, с опытом очень требовательных программ", - написал Милованов.

Отметим, что вчера президент страны Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами от "Слуги народа". При этом в партии заявляют об усилении депутатской ответственности, вплоть до лишения мандата. Это будет на ура воспринято электоратом, но не исключено, что эти меры также вызваны необходимостью держать под контролем огромную фракцию. Напомним, в новой Раде у "Слуги народа" будет 254 мандата, чего никогда не было в истории Украины.

Политолог Вадим Карасев считает, что фракция разделится на неформальные группы, ориентирующиеся на разные силы. Зеленскому же нужна "фракция-корпорация, машина для голосования".

Накануне.RU писало о том, что при новой Раде отношения с Россией и позиция Киева по Донбассу не изменятся. В ДНР не надеются на то, что после формирования нового парламента Украина пойдет на мирное разрешение конфликта в Донбассе. При этом отмечают, что Зеленский уже не сможет оправдываться противодействием политических оппонентов и вся ответственность ложится лично на него.